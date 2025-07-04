Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi

Kastamonu’nun Araç ilçesini ziyaret eden yüzlerce vatandaş, şifalı olduğuna inandıkları kaynak suyunun, egzama ve kaşıntı gibi hastalıkları önlediğini öne sürüyor.

Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi - 1

Kastamonu’nun Araç ilçesi Mendik köyü Boyalı Köklüdere mevkiinde yer altından çıkan ve ‘acı su’ olarak bilinen kaynak suyu, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi - 2

Özellikle yaz mevsiminde hem bölgede yaşayan hem de il dışından gelen vatandaşların sık sık ziyaret ettiği suyun, egzama ve kaşıntı gibi rahatsızlara şifa olduğuna inanılıyor.

Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi - 3

Vatandaşlar, suyun çıktığı alanda oluşan doğal havuzda yıkanarak şifa arıyor. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki alanda çıkan farklı bir kaynaktaki su ise şişelere doldurularak içme suyu olarak kullanılıyor.

Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi - 4

Araç ilçesi Tavşanlı köyünde yaşayan Halit Yazlı, "Burası eski adıyla acı su olarak bilinir. Eskiden uyuz hastalığı çok olduğu için bu su kullanılırmış. Vatandaşlar bütün hayvanlarını buraya getirip yıkarlardı. Burayı faaliyete geçirip de üstlenen olmadı" diye konuştu.

Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi - 5

Çıkan suyun araştırılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise şu şekilde konuştu:

"Kastamonu’nun Araç ilçesi Boyalı köyüne bağlı Köklüdere mıntıkası denilen bölgede, Kastamonu ve Çankırı’nın Bayramören ilçesi sınırlarının tam kesiştiği bir noktadaki bu suyu inceledik. Yerel halk zaten burasını biliyor. Bölgede Mendik köyü var. Mendik köyünde yaşayan halk, o bölgeyi çok iyi biliyor. Biz de incelemelerde bulunduk ve 90 yaşındaki bir amcamız ile sohbet ettik, bölgedeki yerel halk ile görüştük. İnsanlar gelip burada şifa arıyor. Yıkanma yeri ayrı, içme yeri ayrı. 'Tam bir maden suyu, yani sodalı su' diyorlar. Biz de içtik. Tam bir soda suyu, bunu tahlil edilmesini istiyoruz. Ben bunun tahlil edilmesi için de numunesini aldım.''

Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi - 6
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