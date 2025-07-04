Her yıl yüzlerce insan bu suyla yıkanarak şifa arıyor: Egzamanın doğal çaresi

Çıkan suyun araştırılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise şu şekilde konuştu:

"Kastamonu’nun Araç ilçesi Boyalı köyüne bağlı Köklüdere mıntıkası denilen bölgede, Kastamonu ve Çankırı’nın Bayramören ilçesi sınırlarının tam kesiştiği bir noktadaki bu suyu inceledik. Yerel halk zaten burasını biliyor. Bölgede Mendik köyü var. Mendik köyünde yaşayan halk, o bölgeyi çok iyi biliyor. Biz de incelemelerde bulunduk ve 90 yaşındaki bir amcamız ile sohbet ettik, bölgedeki yerel halk ile görüştük. İnsanlar gelip burada şifa arıyor. Yıkanma yeri ayrı, içme yeri ayrı. 'Tam bir maden suyu, yani sodalı su' diyorlar. Biz de içtik. Tam bir soda suyu, bunu tahlil edilmesini istiyoruz. Ben bunun tahlil edilmesi için de numunesini aldım.''