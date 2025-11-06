Herkes kalp krizi sandı: Otopsi raporundan cinayet çıktı

Deliller toplanıp dosya derinleşince bir başka olayın üzerindeki perde de aralandı. Ulviye Koyuncu'nun ölümünden sorumlu tutulan şüphelinin bir başka kadının da ölümüyle ilişkili olduğu anlaşıldı.

Savcılık, geçen kasım ayında ölen kadın için fethi kabir istedi. Yapılan incelemede o kadının da çoklu ilaç zehirlenmesinden öldüğü ortaya çıktı.

Şüpheli kadın iki ayrı olaydan "Kasten öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.