Herkes ona "yer muzu" diyor! Şekli kavuna benziyor ama yiyen muz tadı alıyor
Yozgat’ta halk arasında yer muzu olarak da adlandırılan ve 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Aydıncık ilçesine özgü bağrıbütün kavunu, hasadına başlanıldı. Şekli kavuna tadı muza benzeyen bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle çok beğeniliyor.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlanıldı.