Herkes ona "yer muzu" diyor! Şekli kavuna benziyor ama yiyen muz tadı alıyor

“LEZZETİ VE AROMASI MUZ TADINI ANDIRIYOR"

Bu yıl 2 dönüm alana bağrıbütün kavunu ektiklerini söyleyen Adem Yılmaz ise, “Kimileri yemeye kimisi ticaret amaçlı ekiyor. Özelliği yer muzu olarak adlandırılıyor, şekli kavuna benziyor ancak lezzeti, aroması muz tadını andırıyor. Bu kavunu bilenler çok fazla alıyor, şehir dışına da gönderiyoruz. Bu sene verim çok iyi ben 2 dekar ektim. Bir kısmını yiyoruz, arta kalanı da pazarda satıyoruz” şeklinde konuştu.