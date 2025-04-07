Herkes onu "Kravatlı simitçi" olarak tanıyor: Takım elbisesi ve boyalı ayakkabıları dikkat çekiyor
Bursa’da yaşayan Ahmet Berksun (59), her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor. Sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satan Berksun’u, diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Ahmet Berksun, çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınıyor.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Berksun, 5 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı.