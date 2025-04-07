Herkes onu "Kravatlı simitçi" olarak tanıyor: Takım elbisesi ve boyalı ayakkabıları dikkat çekiyor

Çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınan Ahmet Berksun, her işte bir öncüye ihtiyacın olduğunu dile getirerek, “Ben de simit dünyasında öncülük yapmayı düşündüm. Buna da toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence temizliğin ön planda olması gerekli. Sadece sokak simitçilerinde değil, simit saraylarında bile böyle kıyafetlerin düzgün olması ve müşteriye özenli hareket edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Unlu mamul işiyle uğraşan herkesin düzenli bir giyime ihtiyacı var” dedi.



