Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu”

İstanbul’daki riskli yapı stoğunu gündeme getirecek bir başka olay Kartal’da yaşandı. Dört katlı bir apartmanın en üstündeki dairenin balkonu çöktü. Apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ancak giriş kat sakini çıkmayı reddetti, hatta apartmanda tek başına kalmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 1

İstanbul’da bir binanın balkonu yıkıldı, apartman sakinleri binayı terk etti ancak bir kişi evini terk etmek istemedi.

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Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 2

İstanbul Kartal’daki Petroliş Mahallesi’nde bulunan dört katlı apartmanın, en üstündeki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü.

Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 3

Apartmanda yaşayanlar deprem korkusuyla evlerinden çıkıp, geceyi dışarıda geçirdi.

Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 4

Bölgeye gelen zabıta ve polis ekipleri çökme riskine karşı çevrede önlem alıp, bariyerlerle kapattı.

Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 5

“BENİM UMURUMDA BİLE DEĞİL”

Ancak apartmanın giriş katında yaşayan Erol Altan isimli vatandaş evini terk etmeye gerek duymadı.

“Benim umrumda bile değil... Daha da güzel oldu ben sana söyleyeyim. Ortalık sakinleşti.” diyen Altan, “Sabahleyin işe gidenler vardı. Çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi gürültü yapmıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 6

Balkonun çöktüğü anları anlatan Altan, “Biz burada oturuyorduk. Bir gürültü oldu. Balkon çökmüş haberimiz olmadı. Ben korkmadım. Korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam.” diye konuştu.

Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu” - 7

Balkonu çöken apartmanda yaşayan Altan, ekiplerin teklifine rağmen evinden ayrılmadı.

Bina hakkında uzmanların yapacağı incelemeler sonucunda onarım ya da yıkım kararı verilecek.
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