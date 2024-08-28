Herkes riskli binayı terk etti, bir tek o kaldı: “Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu”
İstanbul’daki riskli yapı stoğunu gündeme getirecek bir başka olay Kartal’da yaşandı. Dört katlı bir apartmanın en üstündeki dairenin balkonu çöktü. Apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ancak giriş kat sakini çıkmayı reddetti, hatta apartmanda tek başına kalmaktan mutlu olduğunu söyledi.
İstanbul’da bir binanın balkonu yıkıldı, apartman sakinleri binayı terk etti ancak bir kişi evini terk etmek istemedi.