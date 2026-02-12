Herkes "yüzü dövmeli" kadını konuşuyor. İddiaların odağındaki isimden açıklama var
12.02.2026 11:57
İHA
Katıldığı televizyon programında dolandırıldığını öne süren ve yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal'a yanıt geldi. Düzce'de yaşayan iddiaların odağındaki isim Burhan Kral konuştu, "Ticareti hayatımla oynuyor" dedi.
Yüzündeki dövmelerle gündeme gelen Nazan Ünal'ın, bir televizyon programında kendisini evlilik vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediği yönündeki suçlamalarına, iddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan yanıt geldi.
İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.
Kral, "Bu kadının anlattıkları yalan. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık.Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil." dedi.
Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu." ifadeleriyle kadın hakkında daha öncelerde uzaklaştırma kararı aldırdığını bu konudaki hukuki sürecinde devam ettiğini söyledi.
Kral, aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyledi.
Nazan Ünal'ın, iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral, "Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleye bildiğim kadar ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış." ifadelerini kullandı.
"HAYATIMLA OYNUYOR, KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL"
Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı:
“Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil.”
YÜZÜ DÖVMELİ KADIN OLAYI
Nazan Ünal, geçtiğimiz günlerde "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılmış, kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan Kral tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle de çok konuşulmuştu.
Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden 40 yaşındaki Nazan, Düzce'den programa katılmış, artık kendisini tövbekar olarak tanımlamıştı.
Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Nazan'ın dövmelerine de “Ne gerek var o dövmelere”, “İnsan neden yüzüne savage (vahşi) yazdırır?”, “İnsan neden kendine bunu yapar?”, “Filtre sandım” gibi yorumlar yapılmıştı.
Nazan Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların ben de açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım." diyerek çok acı çektiğini bu dövmelerin de acılarını temsil ettiğini söylemişti.
Yüzündeki savage (vahşi) dövmesinin güçlü kadın anlamına geldiğine zannettiğini söyleyen Nazan, "O anlama geldiğini bilmiyordum. Hoşuma giden şeyleri dövme yaptırdım." ifadelerini kullanmıştı.