Herkes "yüzü dövmeli" kadını konuşuyor. İddiaların odağındaki isimden açıklama var

Kral, "Bu kadının anlattıkları yalan. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık.Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil." dedi.

Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu." ifadeleriyle kadın hakkında daha öncelerde uzaklaştırma kararı aldırdığını bu konudaki hukuki sürecinde devam ettiğini söyledi.

Kral, aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyledi.