Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp şarkıcıyı öldürdü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı.

Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hüseyin Ç. ile B.D.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.