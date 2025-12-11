Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp şarkıcıyı öldürdü
11.12.2025 12:51
DHA
Adana'da hesabı ödemeyince mekandan atılan bir kişi, arkadaşlarıyla geri dönüp mekanın şarkıcısı Kenan Arslan'ı öldürdü.
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, hesabı ödemediği için atıldığı mekanın solistini öldürdü.
Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi.
HESABI ÖDEMEYİNCE DIŞARI ATILDI
Kimliği belirsiz kişi, eğlendiği mekanda hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan tarafından uyarıldı.
Duruma sinirlenen kişi, masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlattı.
Bunun üzerine bu kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GERİ DÖNDÜ
Bir süre sonra mekana arkadaşlarıyla birlikte dönen şüpheli, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı.
Burada çıkan tartışmada, şüpheli ile arkadaşları tabancalarla ateş açtı.
Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arslan ile Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.
SOLİST ÖLDÜ, İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı.
Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hüseyin Ç. ile B.D.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.