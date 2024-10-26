Hesabına 23 milyon 16 bin 393 lira yatan temizlik işçisi parayı iade etti

Aydik, inşaatlarda ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağladığını ve evinin kira olduğunu söyleyerek, "Yüksek bir gelirim yok. Bu parayı harcayabilirdim ama aklıma bile gelmedi. Aklıma bu paranın haram olduğu, iade etmem gerektiği geldi. Daha sonra çevreme bu durumu anlattım. Bir kısmı olumlu baktı, 'İyi yapmışsın.' dedi, bir kısmı da 'Neden yaptın?' dedi. Para yerini bulsun, benim için önemli olan odur." diye konuştu.