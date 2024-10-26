Hesabına 23 milyon 16 bin 393 lira yatan temizlik işçisi parayı iade etti
İzmir'de temizlik yaparak geçinen bir kişi, hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı sahibine iade etti.
Menderes'te yaşayan evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Özkan Aydik, doğalgaz faturasını ödemek için bir bankanın mobil uygulamasına girdiğinde, hesabına 23 milyon 16 bin 393 lira para gönderildiğini fark etti.
Bankayla iletişime geçen Aydik, ardından bankaya gitti. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine para sahibine gönderildi.