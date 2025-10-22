Hesabına 250 bin TL yattı: Doğum gününde banka sürpriz yaptı sandı
Elazığ'da bir vatandaş, hesabına yanlışlıkla yatırılan 250 bin TL'yi sahibine iade etti. İlk başta bankanın doğum gününde kendisine sürpriz yaptığını düşündüğünü belirten Vedat Şen, "Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez. Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik" dedi.
Elazığ'da yaşayan ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği personeli olan Vedat Şen (38), çalıştığı sırada banka tarafından arandı ve hesabına yanlışlıkla para geldiği söylendi.