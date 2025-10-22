Hesabına 250 bin TL yattı: Doğum gününde banka sürpriz yaptı sandı

"DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANKANIN BİR EK HESAP AÇTIĞINI SANDIM"

Bankanın doğum gününde kendisine sürpriz yaptığını düşündüğünü ifade eden Şen, "Bu olayı görünce şaşırdım. Bugün benim de doğum günümdü. Bankanın bir ek hesap açtığını sandım. Sonra baktım ki ek hesap değilmiş. Sonra parayı iade edince bankanın sürprizi de kaçtı. Şahısla görüştüm. Şahıs bir nevi mağdur olmuştu ve ağlayacak bir durumdaydı. Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim. Kendisi de Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti. Hatta adresimi aldı ve pastırma yollayacağını söyledi. Kötü niyetli biri olsa beş lira da olsa vermez. Yani beş lira gitse yollamıyorum diyebilirdi. Banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğun parayı vermen lazım, iade etmen lazım. Çünkü haram değil, helal kazanç yemen lazım" şeklinde konuştu.