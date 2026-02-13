Hesabına 426 bin lira gönderildi ama sahibi bulunamıyor. 1 hafta süre verdi

Ankara'da medikal, kimya ve polimet alanlarında çalışan bir şirketin sahibi olan İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına, İstanbul'da bulunan bir kuyumcu tarafından 426 bin TL gönderildi. Pamukoğlu para transferini görmesinin ardından kuyumcuyu araştırdı ve buldu. İletişime geçtiği kuyumcu ise herhangi bir para transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını aradı ancak bankası da konuyla ilgili yardımcı olmadı. Pamukoğlu, kendi üzerinden kara para aklanmasından çekinerek polisi arayarak durumu anlattı. Gönderici firmanın da parayı gönderdiğini kabul etmemesi ve istememesinin kara para aklanması ihtimalini zayıflattı.