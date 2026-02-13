Hesabına 426 bin lira gönderildi ama sahibi bulunamıyor. 1 hafta süre verdi
İHA
İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına bilmediği bir kuyumcu tarafından 426 bin TL gönderildi. Pamukoğlu, "Şu an muamma bir para var ortada. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Ankara'da medikal, kimya ve polimet alanlarında çalışan bir şirketin sahibi olan İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına, İstanbul'da bulunan bir kuyumcu tarafından 426 bin TL gönderildi. Pamukoğlu para transferini görmesinin ardından kuyumcuyu araştırdı ve buldu. İletişime geçtiği kuyumcu ise herhangi bir para transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını aradı ancak bankası da konuyla ilgili yardımcı olmadı. Pamukoğlu, kendi üzerinden kara para aklanmasından çekinerek polisi arayarak durumu anlattı. Gönderici firmanın da parayı gönderdiğini kabul etmemesi ve istememesinin kara para aklanması ihtimalini zayıflattı.
"MESULİYET ALTINDAYIM"
Polis merkeziyle iletişime geçtiği esnada polislerin “yasadışı bir şey görünmüyor, bankayla görüşün” demesiyle Pamukoğlu bu sefer bankayla iletişime geçti. Bankayla yaptığı görüşmelerde ise “olağanüstü bir durum yok” dönüşüyle kendisinin genel merkeze yönlendirildiğini söyleyen Pamukoğlu, en son güvenlik birimlerine çağrı bıraktığını belirtti. Paranın hala kendisinde olduğunu söyleyen iş adamı “Sahibi olmadığım bir paradan dolayı mesuliyet altındayım” dedi.
SAHİBİ BULUNMAZSA PARAYI BAĞIŞLAYACAK
Olayla ilgili yanlış bir para transferi olduğunu düşünen Pamukoğlu, alıcıya ulaşamadıklarını ve karşı taraftan haber beklediklerini belirtti. Paranın sahibinin kendisine ulaşmasını beklediğini ve 1 hafta bekleyeceğini söyleyen iş adamı, paranın sahibinin ortaya çıkmaması durumunda parayı öğrencilere veya bir hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.