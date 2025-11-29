Hesabına yanlışlıkla 55 milyon yattı, önce hayal kurdu sonra korktu
29.11.2025 14:45
İHA
Kırıkkale'de yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, banka hesabına giriş yaptığında bakiyesindeki 55 milyon lirayı görünce, gözlerine inanamadı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde bakiyesinde 55 milyon lira olduğunu görünce adeta dili tutuldu. Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 lirayı görmek için hesaba giriş yaptığını belirten Gürler, ekranda milyonlarca lira ile karşılaştığını söyledi. Hesabının bloke edildiğini anlatan Gürler, yetkililerden sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.
‘’GERÇEKTEN HAYALLER BAŞLAMIŞTI''
Adem Gürler, "Geçen hafta pazartesi günü arkadaşım tarafından hesabıma 6 bin 750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı. 55 milyonu hesabımda gördüğümde düşünmedim değil yani" dedi.
Hesaplarına el konulduğunu ve şu an işlem gerçekleştiremediğini ifade eden Gürler, "MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden şunu istiyorum: En azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum'' şeklinde konuştu.
Gürler, ‘’Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım" ifadelerini kullandı.
Gürler, sosyal medyada benzer durumları araştırdığını ancak örneğine rastlamadığını da belirterek, "Ülkemizde ‘ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani. Milyonda bir tane ben denk gelmişim'' ifadelerini kullandı.