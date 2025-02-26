Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu. Kayak merkezinin günlük olarak kullanıma açık olduğu, vatandaşların konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabildiği öğrenildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu.