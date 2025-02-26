Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu

"BU KARAR SADECE BİNGÖL'E ÖZGÜ DEĞİL"

Hesarek Kayak Merkezi'nin 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 2014 yılında hizmete giren önemli bir kış sporları merkezi olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Usta şöyle devam etti:

"Kartalkaya'daki üzücü olayın ardından tüm kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Biz de bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisimizi, güvenlik tedbirlerini artırmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla geçici olarak kapattık.