Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu. Kayak merkezinin günlük olarak kullanıma açık olduğu, vatandaşların konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabildiği öğrenildi.

Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu - 1

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu - 2

"BU KARAR SADECE BİNGÖL'E ÖZGÜ DEĞİL"

Hesarek Kayak Merkezi'nin 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 2014 yılında hizmete giren önemli bir kış sporları merkezi olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Usta şöyle devam etti:

"Kartalkaya'daki üzücü olayın ardından tüm kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Biz de bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisimizi, güvenlik tedbirlerini artırmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla geçici olarak kapattık. 

Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu - 3

Piyasa Gözetim ve Denetleme Yönetmeliği'nin 13’üncü ve 71’inci maddeleri uyarınca, bağımsız kuruluşlarca denetlenen kablolu hatları yeniden gözden geçirdik. 6 Şubat'ta gelen yazı doğrultusunda, 10 Şubat itibarıyla telesiyej hizmetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Bu karar sadece Bingöl'e özgü değil; Çankırı Ilgaz, Kastamonu, Kayseri ve Sivas'taki kayak merkezlerinde de benzer tedbirler alındı."

Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu - 4

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Vali Usta, önümüzdeki sezona kadar tüm eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşların daha güvenli bir hizmet alacağını söyleyerek "Tek kişilik teleski hizmetleri, sosyal donatı alanları ve diğer tesislerimiz ziyaretçilerimizin hizmetinde. Vatandaşlarımız, konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabilirler. Hesarek Kayak Merkezimiz, günlük olarak kullanıma açıktır. Başta yangın güvenliği olmak üzere her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu - 5
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