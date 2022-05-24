HES'in su borusu patladı: Heyelan ve su taşkınlar yaşandı

Heyelanla ilgili devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Vali Okay Memiş, "Su kitlesini tahliye ediyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğü, menfez ve köprüleri temin etti. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından heyelanlı yerden geçici olarak Serdarlı yolunu ulaşıma açmış olacağız. Şu anda acil bir durumla karşı karşıya olduğumuz için öncelikle sizi rahata kavuşturacak çalışmalar yapacağız. Jandarma sürekli burada olacak, Kaymakam Bey sürekli burada olacak" diye konuştu.