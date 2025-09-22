Hevsel Bahçeleri'nde yangın paniği

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde yangın paniği yaşandı.

Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, sabah saatlerinde anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

