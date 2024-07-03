Hevsel Bahçeleri’ne narkotik baskını: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır’da yer alan Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.
Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve karma timlerin katılımıyla dün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde çalışma yapıldı.