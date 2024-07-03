Hevsel Bahçeleri’ne narkotik baskını: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır’da yer alan Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.

Hevsel Bahçeleri’ne narkotik baskını: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi - 1

Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve karma timlerin katılımıyla dün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde çalışma yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hevsel Bahçeleri’ne narkotik baskını: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi - 2

Çalışmada Hevsel’in 20 farklı noktasında 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.

Hevsel Bahçeleri’ne narkotik baskını: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi - 3

Ele geçirilen miktarın 800 kilo esrar üretimine elverişli olduğu belirtildi.

Hevsel Bahçeleri’ne narkotik baskını: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi - 4

Kenevirler, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.

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