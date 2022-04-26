Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu denize karıştı

Heybeliada açıklarında denizin altında bulunan derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ’ye ait borunun patlamasıyla lağım suları derinlerden yüzeye çıkarak denize karıştı.

Haberler - İHA 26.04.2022 - 14:35

Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu denize karıştı - 1

Heybeliada’nın güney tarafında, adanın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. 

Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu denize karıştı - 2

Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. 

Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu denize karıştı - 3

ADALILAR İSKİ'YE İHBARDA BULUNDU

Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.

 Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu denize karıştı - 4

Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.

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