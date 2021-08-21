Heybeliada'da orman yangını

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2021 - 14:41 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 14:44
Heybeliada'da ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
''Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Yangın bölgesinde olanlar tahliye edildi.