Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın üzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ada halkı da, insan zinciri oluşturarak pet şişelerle söndürme çalışmalarına destek veriyor. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2021 - 14:41

Heybeliada'da ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU: ADA HALKI PET ŞİŞELERLE SU TAŞIDI (VİDEO)

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.

Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, rüzgar ve lodosun etkisiyle yangının büyüme eğiliminde olduğunu belirterek, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, çalışmalara gönüllü kuruluşlar ve halkın da destek verdiğini söyledi.

Heybeliada'da orman ile yerleşim yerlerinin nerdeyse iç içe olduğunu, o yüzden her zaman risk bulunduğunu aktaran Gül, "Eğer süre çok uzarsa yerleşim yerlerini tehdit etme riski var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürülebileceğimizi düşünüyoruz, dar alanda kalarak söndürmeye çalışacağız" diye konuştu.

Yangının Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yakınında olduğunu ama şu aşamada müzeye sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Gül, yangın nedeniyle yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığını, feribot seferlerinde de bir aksama yaşanmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: ''Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

YANGIN BÖLGESİNDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ Yangın bölgesinde olanlar tahliye edildi.