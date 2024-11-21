Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde!

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı heyelanda, 60 ton toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken bina sakinleri, itfaiye yardımı ile eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 1

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu.

Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, iki kişi hafif yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 2

TAHLİYE EDİLDİLER

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken çevredeki 64 dairede yaşayanlar da tahliye edildi.

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 3

60 TON TOPRAK İLE DOLDU

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Bölgede heyelanla giriş katları toprakla dolan binalarla ilgili teknik inceleme sonrası rapor hazırlanacağı belirtildi.

Ön incelemede; yamaçtan kayarak binaların giriş katlarına yaklaşık 60 ton toprak dolduğu öğrenildi.

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 4

EŞYALAR KULLANILAMAYACAK HALDE

Heyelanlı yamacın üst kısmında çökme yaşanan yol ve tahliye edilen binaların çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, heyelanda dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi de ilk kez görüntülendi.

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 5

Toprakla dolan evlerde hasarın boyutu, görüntülerle ortaya çıktı.

Görüntülerde; tonlarca ağırlıktaki toprak yığının dolduğu evlerdeki eşyaların kullanılamayacak halde olduğu yer aldı.

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 6

EŞYALAR PENCEREDEN ÇIKARILDI

Bölgede afete dair hasar tespiti ve temizlik çalışmaları sürerken, hasar gören binaları hakkında hazırlanacak raporu bekleyenler bazı eşyalarını pencerelere uzatılan itfaiye sepeti yardımıyla aldı.

Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde! - 7

Bazı ev sakinleri de ekipler kontrolünde evlerine girerek önemli eşyalarını almaya çalıştı.

Belediye ekipleri, heyelan sonrası yol, cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve balçığı temizleme çalışmalarına devam etti.

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