Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde!

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.



Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu.



Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, iki kişi hafif yaralandı.