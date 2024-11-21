Heyelan hasarının boyutu gün yüzüne çıktı: 60 ton toprak evin içinde!
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı heyelanda, 60 ton toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken bina sakinleri, itfaiye yardımı ile eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.
Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu.
Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, iki kişi hafif yaralandı.