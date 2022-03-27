Heyelan korkusu yaşayan bina için tahliye kararı

"30 YILDIR KANGREN OLMUŞ BİR MESELE"

Toplantının mülk sahipleri için çözüm üretilmesi amacıyla yapıldığını aktaran Kaymakam Çelik, şunları söyledi:



"Belediyenin önlem alabilmesi için bütçesi yetersiz. Dolayısıyla bu son süreçte yaşananlar, 30 yıldır kangren olmuş bir meselenin çözümüne bir fırsat oldu. AFAD doğrudan ilgilenecek. Sizlerin bu evleri boşaltması konusu AFAD'ın işini kolaylaştıracaktır. Eğer siz evlerinizden çıkmazsanız, bu kangren böyle devam edip gider. Allah, korusun birisinin canına bir şey olur, ondan sonra 'ah' deriz. Her şey maalesef bir anlıktır"