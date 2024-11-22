Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar
Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu. Burcu-Şevket Kuşçu çifti, kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini söyledi.
Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kayan kaya parçası, tepenin yanındaki 2 katlı bir evin kapısına çarptı.