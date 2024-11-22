Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu. Burcu-Şevket Kuşçu çifti, kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini söyledi.

Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 1

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kayan kaya parçası, tepenin yanındaki 2 katlı bir evin kapısına çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 2

Hasar oluşan evde mahsur kalan Burcu-Şevket Kuşçu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 3

Ev sakinlerinden Şevket Kuşçu, gece boyunca yağışın etkili olduğunu söyledi.

Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 4

Gece bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.

Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 5

Eşi Burcu Kuşçu da kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini belirtti.

Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 6
Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 7
Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 8
Heyelanda kopan kayanın çarptığı evde mahsur kaldılar - 9
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