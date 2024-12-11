HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi
Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) uygulamasından kullanıcılara küfürlü ve ilgisiz bildirimler gitmesi soru işaretlerine neden oldu. Ayrıca gönderilen bildirimler ile kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü. PTT konuya ilişkin yaptığı açıklamada HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleştiğini ifade etti. Peki, HGS uygulaması hacklendi mi?
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) kanalıyla alınan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması "hacklenme" haberleriyle gündeme geldi. HGS uygulaması olan kullanıcılara gönderilen bildirimlerde küfürlü mesajların yanı sıra; "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri kullanıldı.