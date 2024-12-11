HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi

Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) uygulamasından kullanıcılara küfürlü ve ilgisiz bildirimler gitmesi soru işaretlerine neden oldu. Ayrıca gönderilen bildirimler ile kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü. PTT konuya ilişkin yaptığı açıklamada HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleştiğini ifade etti. Peki, HGS uygulaması hacklendi mi?

HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi - 1

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) kanalıyla alınan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması "hacklenme" haberleriyle gündeme geldi. HGS uygulaması olan kullanıcılara gönderilen bildirimlerde küfürlü mesajların yanı sıra; "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi - 2

Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen mesajları paylaştı.

HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi - 3

PTT'DEN HACKLENME AÇIKLAMASI

PTT Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının yurt dışından hacklenmesine ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdürlük açıklamasında "HGS mobil uygulamasına izinsiz müdahale sırasında herhangi veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadı" dedi.


HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi - 4

PTT HGS mobil uygulamasının hacklendiği ve kullanıcıların verilerinin kaybolduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."

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