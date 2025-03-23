Hibe desteğiyle büyüttü şimdi 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyorlar

Asırlardır mahallede bu işin yapıldığını vurgulayan Ayduran, işlerini aldıkları destek sayesinde büyüttüklerini belirtti.



Ayduran, çocukluğunda başladığı meslekte 26 yılını doldurduğunu anlatarak, "Babam zamanında geleneksel yöntemlerle yapılırdı bıçaklar. Biz bunu zamanla geliştirdik. Gelen talepleri karşılayamayınca iş yerini büyütmeye karar verdik. El emeğiyle bir yere kadar üretim yapabileceğimizi fark ettik. Sonra araştırmaya başladık. Belli bir süre yatırım yaptık işimize, çalışan sayımızı artırdık. TKDK'ye başvurduk. Onlar sağ olsun proje aşamasında bize çok destek oldu. Projeyi tamamladıktan sonra da zaten makinelerimiz geldi. Ondan sonra işlerimiz bayağı fark etti ve gelişti." diye konuştu.





