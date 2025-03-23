Hibe desteğiyle büyüttü şimdi 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyorlar
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Yasin ve Hüseyin Ayduran kardeşler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibe desteğiyle büyüttükleri tesiste ürettikleri bıçak ve koyun kırkma makaslarını 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyor.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.