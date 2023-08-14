Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi
Antalya’da çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı’ya 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen cezaların ardından yine çok sayıda trafik cezası geldi. Daha önce İstanbul'a dahi gitmediğini belirten Şallı, “Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor." dedi.
Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya (48) hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen 23 farklı trafik cezasının ardından bu kez de 11 farklı trafik cezası geldi.