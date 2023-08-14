Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi

Antalya’da çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı’ya 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen cezaların ardından yine çok sayıda trafik cezası geldi. Daha önce İstanbul'a dahi gitmediğini belirten Şallı, “Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor." dedi.

Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 1

Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya (48) hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen 23 farklı trafik cezasının ardından bu kez de 11 farklı trafik cezası geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 2

Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.

Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 3

FARKLI GÜZERGAHLARDAN CEZALAR GELDİ

Şallı’ya ait son 7 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrupa Otoyolu güzergâhından 15 Nisan 2022 ve 11 Nisan 2023 tarihleri arasından gelirken, geri kalan 4 ceza ise 11 Mayıs-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Samandıra ve Çamlıca gişelerinden geldi.

Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 4

Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Çamlık ve İstoç noktalarında yazıldığı görüldü.

Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 5

"İSTANBUL'UN YOLUNU BİLMEM"

Cezalara anlam veremeyen Hüseyin Şallı, “Ben İstanbul’un yolunu bilmem. Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor. Karar verdim plakayı değiştirteceğim. Şahin model otomobil İstanbul’a gitse gidemez. Ben arabamla sadece arazilerime gidiyorum.” dedi.

Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 6
Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 7
Hiç gitmediği İstanbul'dan 34 farklı trafik cezası geldi - 8
DAHA FAZLA GÖSTER