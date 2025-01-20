Hicri yılbaşı ne zaman? 2025 hicri yılbaşı tarihi

2025 yılında hicri yılbaşının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Hicri takvimin başlangıcı her yıl inananlar tarafından bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre bu yıl hicri yılbaşı Haziran ayında gerçekleşecek. İşte, 2025 hicri yılbaşı tarihi...