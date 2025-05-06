Hıdırellez coşkusu: Dilekler şelaleden bırakıldı
Antalya'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na akın etti. Bazı kişilerin dua ettiği, bazılarının da namaz kıldığı görüldü.
Baharın habercisi olan Hıdırellez, Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini, çizdikleri kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.