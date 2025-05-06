Hıdırellez coşkusu: Dilekler şelaleden bırakıldı

"ZAMANLA GELENEK VE MODERNLİK İÇ İÇE GEÇTİ"

Hıdırellez ritüellerinin yıllar içinde değişiklik gösterdiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Halk Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, "Hıdırellez, genel olarak bir bahar bayramı gibi algılansa da aslında daha derin bir anlam taşır ve bir 'yılbaşı' olarak kutlanır. Hıdırellez, yeniden doğuşu ve başlangıcı temsil eder. Hem günlük yaşamımızın bazı aşamalarını bu törenle ilişkilendiririz hem de geleneksel kültürümüzün unsurlarını bu inançtan beslenen öğelerle süsleriz. Zamanla gelenekle modernlik iç içe geçti. Eskiden daha geleneksel ritüellerle kutlanırken, bugün bu kutlamalar modern bir form kazandı. Ancak insanlar hala bu kültüre bağlı kalıyor. Başlangıçta, Hıdırellez daha çok dinsel ögeler içeren, ritüel kökenli bir yapıdaydı. Eskiden Hıdırellez'de suyun etrafında dolaşmak, çimenlerde yuvarlanmak, ateş yakmak ve onun üzerinden atlamak gibi ritüeller yapılırdı. Bugün ise inanç unsurları zayıfladığı için kutlamalar daha çok eğlenceye dönüştü" dedi.