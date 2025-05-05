Hıdırellez duası: Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı
Hıdırellez, Türk dünyasında ve özellikle Anadolu’da baharın gelişiyle kutlanan kadim bir gelenektir. Bazı bölgelerde daha uzun dualar edilir, ya da halk arasında "Hızır duaları" olarak bilinen niyazlar okunur. Dilekler genellikle kırmızı kurdeleyle gül ağacına bağlanır ya da küçük kağıtlara yazılarak suya bırakılır. Hızır'ın, dilek sahibinin isteğini gerçekleştireceğine inanılır
Her yıl Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam’ın buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez gününde çeşitli inançlar sergilenir. Yenice’de Hıdırellez akşamı özellikle gençler bir araya toplanarak çeşitli dileklerde bulunurlar. Herkes dileği ile ilgili bir eşyayı (yüzük, küpe, mendil) bir kutunun içine koyarak toprağa gömerler. Sabah olduğunda dilek kutusu bulunduğu yerden bir kişi tarafından çıkarılarak, içindeki eşyaları dua ve manilerle tekrar sahiplerine dağıtılır. Hıdırellez günü pikniğe çıkılır, yaş kesilmez, ot koparılmaz.