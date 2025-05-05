Hıdırellez duası: Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı

Hıdırellez, Türk dünyasında ve özellikle Anadolu’da baharın gelişiyle kutlanan kadim bir gelenektir. Bazı bölgelerde daha uzun dualar edilir, ya da halk arasında "Hızır duaları" olarak bilinen niyazlar okunur. Dilekler genellikle kırmızı kurdeleyle gül ağacına bağlanır ya da küçük kağıtlara yazılarak suya bırakılır. Hızır'ın, dilek sahibinin isteğini gerçekleştireceğine inanılır

Hıdırellez duası: Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı - 1

Her yıl Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam’ın buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez gününde çeşitli inançlar sergilenir. Yenice’de Hıdırellez akşamı özellikle gençler bir araya toplanarak çeşitli dileklerde bulunurlar. Herkes dileği ile ilgili bir eşyayı (yüzük, küpe, mendil) bir kutunun içine koyarak toprağa gömerler. Sabah olduğunda dilek kutusu bulunduğu yerden bir kişi tarafından çıkarılarak, içindeki eşyaları dua ve manilerle tekrar sahiplerine dağıtılır. Hıdırellez günü pikniğe çıkılır, yaş kesilmez, ot koparılmaz.


TÜRKİYE HABERLERİ

Hıdırellez duası: Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı - 2

HIDIRELLEZ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

5 Mayıs gecesi saat 00.00 itibariyle Hıdırellez şenlikleri, Hıdırellez duası okunarak kutlanmaya başlayacak. Hıdırellez gününe özel gelenekler ve uygulamalar vardır. İnsanlar bayram günü dileklerde bulunurlar. Hıdırellez'in bereket getirmesi için bu özel günde kapı, pencere, yiyecek kapları ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ağızlarına gül bırakılarak ağaçlara asılan para keselerindeki paralar bir sonraki Hıdırellez bayramına kadar harcanmaz. Hıdırellez gecesinde insanlar istedikleri şeylerin maketlerini yaparak, gelecek yılda bu dileklerine kavuşmayı beklerler.

Hıdırellez duası: Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı - 3

HIDIRELLEZ DUASI OKUNUŞU

Okunuşu:

"Allah’ım, Hızır ile İlyas’ın hürmetine, bu gece ettiğim dileğimi kabul eyle. Rızkımı genişlet, sağlığımı daim eyle, gönlümden geçen hayırlı muradımı nasip eyle. Amin."


Hıdırellez duası: Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı - 4

Anlamı:

"Ey Allah’ım, Hızır ve İlyas peygamberlerin hatırı için, bu gece ettiğim dileği kabul et. Rızkımı artır, sağlığımı sürekli kıl ve kalbimden geçen hayırlı isteği bana nasip et. Amin."

Bazı bölgelerde daha uzun dualar edilir, ya da halk arasında "Hızır duaları" olarak bilinen niyazlar okunur. Dilekler genellikle kırmızı kurdeleyle gül ağacına bağlanır ya da küçük kağıtlara yazılarak suya bırakılır. Hızır'ın, dilek sahibinin isteğini gerçekleştireceğine inanılır.

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