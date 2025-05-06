Hıdırellez dilek ritüeli: Gül ağacı ile nasıl dilek dilenir? Gül ağacı yoksa ne yapılır?
Hıdırellez'de Anadolu’da yaygın olan bir gelenek de, dileklerin gül ağacının altına bırakılması aracılığıyla gerçekleşleştiriliyor. Çünkü gül, bolluğun, sevginin ve kutsallığın simgesi sayılıyor. Peki, gül ağacı ile nasıl dilek dilenir? Neden gül ağacına dile dilenir? Gül ağacı yoksa ne yapılır?
Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.
O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.
Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor.