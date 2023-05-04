Hıdırellez kutlama mesajları: Bereket ve bolluk simgesi Hıdırellez kutlu olsun!

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez gününde paylaşabileceğiniz mesajları derledik:

"Baharın, bolluğun ve bereketin habercisi Hıdırellez kutlu olsun."



"Zor zamanlarda yardıma koşan Hz. Hızır ile yağmuru duasında taşıyan Hz. İlyas’ın buluştuğu gün olan #Hıdırellez kutlu olsun.

Havada, suda, toprakta bereketi müjdelediği gibi gönlümüzdeki sevginin, kardeşliğin ve huzurun bereketini de müjdelesin"



"Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun."



"Güzel dileklerinizin gerçekleşmesi; bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirmesi dileği ile…



"Baharın müjdecisi Hıdırellez Bahar Bayramımız Kutlu Olsun."