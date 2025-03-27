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Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"nde yer alan Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor. Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi - 1

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Yörede yaygın söylenişi Hıdrellez'dir. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır. Yörede, Hızır ile İlyas hakkında değişik inanışlar bulunmaktadır:

TÜRKİYE HABERLERİ

Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi - 2

Halk arasında Hızır "darda kalanlara yardımcı olma", "bereket getirme", "gelecekte dilekleri gerçekleştirme" manasında kullanılmaktadır. "Hızır gibi yetişmek", "Hızır babaya adak adamak", "Hıdrellezde buluşalım", "Kul bunalmayınca Hızır yetişmez" gibi deyim ve atasözleri yörede bu anlamlara gelecek şekilde söylenmektedir.

Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi - 3

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde doğanın canlanması ve bereket dilekleri ön plana çıkar. Hıdırellez'in geleneksel ritüellerinden bazıları şunlardır:

1. Dilek Tutma ve Gül Ağacına Asma

Hıdırellez gecesi (5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece), insanlar dileklerini kağıtlara yazar ve bu kağıtları gül ağacının dallarına asar. Sabah erkenden bu dilekler suya bırakılır. Maddi dilekler için kağıda para resmi veya ev, araba gibi semboller çizmek de yaygındır.


Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi - 4

2. Gül Ağacı Altına Para Gömme

Bolluk ve bereket dilemek amacıyla bir miktar para gül ağacının dibine gömülür. Bu paranın yıl boyunca bereket getireceğine inanılır.

3. Hıdırellez Ateşi Yakma ve Üzerinden Atlamak

Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve insanlar bu ateşin üzerinden atlayarak hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmayı dilerler. "Şerler, nazarlar üstümden gitsin" gibi dileklerle atlanır.

Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi - 5

4. Suya Dilek Bırakma

Deniz, dere veya akarsulara dilek kağıtları bırakılır. Suya bırakılan dileklerin Hızır tarafından kabul edileceğine inanılır.

5. Baharın ve Doğanın Kutlanması

Kır gezileri düzenlenir, piknikler yapılır ve doğayla iç içe vakit geçirilir. Özellikle yeşillik alanlarda kurulan sofralar, Hıdırellez’in neşeli atmosferinin bir parçasıdır.

6. Şifa ve Bereket Ritüelleri

Bazı yörelerde şifalı otlar toplanır ve bu otlarla kaynatılan suyla yıkanmanın hastalıklara iyi geldiğine inanılır.

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