Hıdırellez ne zaman? 2025 Hıdırellez takvimi

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde doğanın canlanması ve bereket dilekleri ön plana çıkar. Hıdırellez'in geleneksel ritüellerinden bazıları şunlardır:



1. Dilek Tutma ve Gül Ağacına Asma



Hıdırellez gecesi (5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece), insanlar dileklerini kağıtlara yazar ve bu kağıtları gül ağacının dallarına asar. Sabah erkenden bu dilekler suya bırakılır. Maddi dilekler için kağıda para resmi veya ev, araba gibi semboller çizmek de yaygındır.





