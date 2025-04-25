Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Anadolu’nun kadim geleneklerinden biri olan bu özel gün, doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketin gelişini simgeliyor. Peki, 2025 yılında Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte 2025 Hıdırellez tarihi.
2025 yılında Hıdırellez coşkusu bu yıl yine mayıs ayında başlayacak. Bu özel günü kutlamak isteyenler, geleneksel ritüelleri yerine getirerek hem kültürel miraslarını yaşatabilir hem de yeni dileklerini bahar rüzgarına emanet edebilir. Peki, 2025 yılında Hıdırellez ne zaman kutlanacak?