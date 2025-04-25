Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Anadolu’nun kadim geleneklerinden biri olan bu özel gün, doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketin gelişini simgeliyor. Peki, 2025 yılında Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte 2025 Hıdırellez tarihi.

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu - 1

2025 yılında Hıdırellez coşkusu bu yıl yine mayıs ayında başlayacak. Bu özel günü kutlamak isteyenler, geleneksel ritüelleri yerine getirerek hem kültürel miraslarını yaşatabilir hem de yeni dileklerini bahar rüzgarına emanet edebilir. Peki, 2025 yılında Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

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Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu - 2

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Türk dünyasında ve Orta Doğu coğrafyasında binlerce yıldır kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Halk inancına göre, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olan Hıdırellez, hem dini hem de kültürel anlamlar taşır. Bu özel günde insanlar dilek diler, ateşten atlar, piknik yapar ve çeşitli ritüellerle baharın gelişini kutlar.

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu - 3

2025 HIDIRELLEZ GÜNÜ NE ZAMAN?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır. Bu gelenek, Gregoryen takvimine göre sabittir. 2025 yılında da Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak ve 6 Mayıs Salı günü boyunca devam edecek.

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu - 4

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR?

Hıdırellez günü yapılan ritüeller, yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak şu gelenekler öne çıkar:

Dilek Tutmak: Gül ağacı altına dilek kağıtları bırakılır.

Ateş Üzerinden Atlama: Kötülüklerden arınmak ve sağlık dilemek amacıyla ateşin üzerinden atlanır.

Piknik ve Eğlenceler: Aileler doğaya çıkarak birlikte vakit geçirir, şarkılar ve oyunlarla gün kutlanır.

Bereket Duaları: Tarlalara, hayvanlara ve evlere bereket gelmesi için çeşitli dualar edilir.

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu - 5

HIDIRELLEZ'İN ÖNEMİ

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Hıdırellez, Türk kültürünün en renkli ve köklü geleneklerinden biridir. Toplumda birlik, beraberlik ve umut duygularını pekiştirir. Aynı zamanda doğa ile insan arasındaki bağın güçlü bir sembolüdür.

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