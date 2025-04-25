Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi belli oldu

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Türk dünyasında ve Orta Doğu coğrafyasında binlerce yıldır kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Halk inancına göre, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olan Hıdırellez, hem dini hem de kültürel anlamlar taşır. Bu özel günde insanlar dilek diler, ateşten atlar, piknik yapar ve çeşitli ritüellerle baharın gelişini kutlar.