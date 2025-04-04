Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez gelenekleri nelerdir? 2025 hıdırellez tarihi

HIDIRELLEZ'DE YAPILAN RİTÜELLER

Hıdırellez, farklı bölgelerde çeşitli geleneklerle kutlanır. İşte en yaygın ritüellerden bazıları:



Dilek Tutma: 5 Mayıs akşamı, insanlar dileklerini bir kâğıda yazarak gül ağacının altına bırakır veya çizerek sembolleştirirler. 6 Mayıs sabahı ise bu kâğıtlar suya atılır. Bunun, dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanılır.



Ateş Üzerinden Atlama: Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak için ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Bu ritüelin insanları arındırdığı ve yeni döneme temiz bir başlangıç yapmalarını sağladığı düşünülür.



Bolluk ve Bereket İçin Hazırlıklar: Hıdırellez gecesi, evlerde yiyeceklerin ağzı açık bırakılır. Bu, eve bereketin dolacağına inanılarak yapılır. Ayrıca cüzdanlar ve para keseleri de açık bırakılır ki yıl boyunca maddi bolluk eksik olmasın.



Doğayla İç İçe Olma: İnsanlar genellikle bu özel günü açık havada, piknik alanlarında ve nehir kenarlarında kutlar. Doğa ile bütünleşerek yeni başlangıçlara niyet edilir.