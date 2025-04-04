Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez gelenekleri nelerdir? 2025 hıdırellez tarihi
Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen özel bir bayramdır. Her mayıs ayında kutlanan bu özel günde, doğanın canlanışını ve bereketin artışını simgelediğine inanılır. Peki, 2025 hıdırellez ne zaman kutlanacak?
Hıdırellez, iki önemli figür olan Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hızır’ın bolluk, bereket ve şifa getirdiğine, İlyas’ın ise denizcileri ve suları koruduğuna inanılır. Bu nedenle Hıdırellez, doğanın uyanışıyla birlikte, insanların sağlık, huzur ve bereket dilekleriyle kutladığı bir bayramdır.