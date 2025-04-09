Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır? 2025 hıdırellez tarihi belli oldu

Hıdırellez tarihi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayına kısa bir zaman kala Hıdırellez ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Hızır günü olarak da bilinen hıdırellez bayramı pekçok gelenek ve ritüellere konu olur. Baharın gelişini simgeleyen bu özel günde vatandaşlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağaçlarına asar. Peki, hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır?

Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır? 2025 hıdırellez tarihi belli oldu - 1

2025 hıdırellez bayramı, mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla hıdırellez gecesi ateş yakılacak ve üzerinden üç kez atlanacak. Peki, 2025 Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır? 2025 hıdırellez tarihi belli oldu - 2

2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

2025 yılında da kutlanacak olan hıdırellez için tarih belli oldu.

Buna göre; Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanmaya başlayacak. Bu tarih, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir.

Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır.

Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır? 2025 hıdırellez tarihi belli oldu - 3

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

İnsanlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağacına asar ya da küçük taşlarla sembolik şekiller çizerek dileklerini dile getirirler.

Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.

Hıdırellez gecesi, bereket ve zenginlik dileğinde bulunan kişiler cüzdanlarını ya da altınlarını gül ağacının altına koyar.

Hıdırellez günü bereketin daim olması için bol çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar kurulur ve paylaşılır.

Bazı yörelerde dilekler akarsulara bırakılarak Hızır’dan yardım istenir.

Hıdırellez gününe neşeyle ve umutla başlamak, pozitif düşünceler içinde olmak, temiz giysiler giymek ve doğaya çıkmak, bu özel günün ruhuna uygun davranışlar arasındadır.

Hıdırellez, sadece bir bayram değil; doğayla iç içe, umut dolu bir yeniden doğuş günüdür.

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