Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır? 2025 hıdırellez tarihi belli oldu
Hıdırellez tarihi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayına kısa bir zaman kala Hıdırellez ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Hızır günü olarak da bilinen hıdırellez bayramı pekçok gelenek ve ritüellere konu olur. Baharın gelişini simgeleyen bu özel günde vatandaşlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağaçlarına asar. Peki, hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır?
2025 hıdırellez bayramı, mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla hıdırellez gecesi ateş yakılacak ve üzerinden üç kez atlanacak. Peki, 2025 Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır?