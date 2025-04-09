Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılır? 2025 hıdırellez tarihi belli oldu

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

İnsanlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağacına asar ya da küçük taşlarla sembolik şekiller çizerek dileklerini dile getirirler.



Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.



Hıdırellez gecesi, bereket ve zenginlik dileğinde bulunan kişiler cüzdanlarını ya da altınlarını gül ağacının altına koyar.



Hıdırellez günü bereketin daim olması için bol çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar kurulur ve paylaşılır.



Bazı yörelerde dilekler akarsulara bırakılarak Hızır’dan yardım istenir.



Hıdırellez gününe neşeyle ve umutla başlamak, pozitif düşünceler içinde olmak, temiz giysiler giymek ve doğaya çıkmak, bu özel günün ruhuna uygun davranışlar arasındadır.



Hıdırellez, sadece bir bayram değil; doğayla iç içe, umut dolu bir yeniden doğuş günüdür.