Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez bayramı her yörede farklı şekilde kutlanır, bambaşka ritüeller gerçekleştirilir. Genel olarak ise Hıdırellez gününden hemen önce evler dip bucak temizlenir.



Gül ağacının altına, genellikle

kadınlar, yıl içinde sahip olmak istedikleri şeyleri temsil eden küçük nesneler koyarlar. Gül ağalarının dallarına, dilekler bağlanır. Bu dilekleri ifade eden şekiller çizilir.



Ateşler yakılarak üzerinden atlanır. Böylece nazar, uğursuzluk, kötü şans gibi olumsuzlukların uzaklaşacağına, kötülük ve hastalıklardan arınma olacağına inanılır.



Genç kızlar ziynet eşyalarını koydukları ve ağzını kapattıkları bir çömleği bir gece gül ağacı dibinde bekletir. Sonraki gün çömlekler manile eşliğinde açılır.



Bu günde kalabalık sofralar kurulu, yeşilliklerde eğlenceler düzenlenir.