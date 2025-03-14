Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında?
Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez zamanı çeşitli ritüeller gerçekleştirilir ve eğlenceler düzenlenir. Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya'da yaygın olarak kutlanan Hıdırellez her yörede farklı şekilde kutlanır. Bu günde dualar edilir, dilekler dilenir. Baharın müjdecisi hıdırellez ne zaman?
Hıdırellez olarak her sene farklı şekillerde kutlanan bu tarih, Hızır ile İlyas’ın dünyada buluştuklarına inanılır. Hıdırellez ismi ise Hızır ve İlyas isimlerinin zamanla halk dilinde birleşerek geldiği haldir. Hıdırellez bayramında başka başka yörelerde çeşitli ritüeller yapılır. İşte, 2025 hıdırellez ritüelleri...