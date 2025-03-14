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Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında?

Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez zamanı çeşitli ritüeller gerçekleştirilir ve eğlenceler düzenlenir. Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya'da yaygın olarak kutlanan Hıdırellez her yörede farklı şekilde kutlanır. Bu günde dualar edilir, dilekler dilenir. Baharın müjdecisi hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? - 1

Hıdırellez olarak her sene farklı şekillerde kutlanan bu tarih, Hızır ile İlyas’ın dünyada buluştuklarına inanılır. Hıdırellez ismi ise Hızır ve İlyas isimlerinin zamanla halk dilinde birleşerek geldiği haldir. Hıdırellez bayramında başka başka yörelerde çeşitli ritüeller yapılır. İşte, 2025 hıdırellez ritüelleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? - 2

2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Bu yıl hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanmaya başlayacak. Bu tarih, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir.

Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır.

Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? - 3

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez bayramı her yörede farklı şekilde kutlanır, bambaşka ritüeller gerçekleştirilir. Genel olarak ise Hıdırellez gününden hemen önce evler dip bucak temizlenir.

Gül ağacının altına, genellikle
kadınlar, yıl içinde sahip olmak istedikleri şeyleri temsil eden küçük nesneler koyarlar. Gül ağalarının dallarına, dilekler bağlanır. Bu dilekleri ifade eden şekiller çizilir.

Ateşler yakılarak üzerinden atlanır. Böylece nazar, uğursuzluk, kötü şans gibi olumsuzlukların uzaklaşacağına, kötülük ve hastalıklardan arınma olacağına inanılır.

Genç kızlar ziynet eşyalarını koydukları ve ağzını kapattıkları bir çömleği bir gece gül ağacı dibinde bekletir. Sonraki gün çömlekler manile eşliğinde açılır.

Bu günde kalabalık sofralar kurulu, yeşilliklerde eğlenceler düzenlenir.

Hıdırellez ritüelleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? - 4
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