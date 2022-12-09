Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi

Denizli'de turizmin göz bebeği Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Ziyaretcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti. İki bin yıllık yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Deprem kuşağı üzerinde bulunan antik kent yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Aynı zamanda kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede bazı duvarlarda derin çatlaklar oluştu.
En çok ilgi gören bazilika ve hamam da çökme tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu.
Yıkılma tehlikesi olan yapılar güvenlik nedeniyle etrafı çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı.
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hierapolis Antik Kenti'nde bir çalışma başlatacak.
Yol haritası belirlenerek oluşturulan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.