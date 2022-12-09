Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi

Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Yılda iki milyonun üzerinde turist ağırlayan tarihi kent yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan antik kentin bir bölümü ziyarete kapatıldı.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 1

Denizli'de turizmin göz bebeği Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 2

Ziyaretcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti. İki bin yıllık yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 3

Deprem kuşağı üzerinde bulunan antik kent yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Aynı zamanda kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede bazı duvarlarda derin çatlaklar oluştu.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 4

En çok ilgi gören bazilika ve hamam da çökme tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 5

Yıkılma tehlikesi olan yapılar güvenlik nedeniyle etrafı çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 6

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hierapolis Antik Kenti'nde bir çalışma başlatacak.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 7

Yol haritası belirlenerek oluşturulan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 8
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 9
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 10
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 11
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 12

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