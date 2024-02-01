Hierapolis'de gece müzeciliği için geri sayım başladı
Pamukkale yakınlarında bulunan Hierapolis Antik kenti'nde gece ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Antik kent gece müzeciliği ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Hierapolis antik kenti'nde gece ışıklandırma çalışmalar devam ediyor. Gece müzeciliği ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye turizminin 2023 rakamlarını ve 2024 yılı beklentilerinin açıklandığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2023 yılında turizm rekoru kırdığını ifade etti.
Yurt genelinde gece ışıklandırma çalışmaları tamamlanan ve süren antik kentleri açıklayan Bakan Ersoy, gece müzeciliğinin sürdürülebilir turizme önemini vurguladı.