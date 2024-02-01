Hierapolis'de gece müzeciliği için geri sayım başladı

PAMUKKALE GEÇEN YIL 2 MİLYONU AŞAN TURİSTİ AĞIRLADI

Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti, 2022 yılında 1 milyon 990 bin 786 kişiyi ağırladı.

2023 yılında ise 2 milyon 195 bin 454 kişiyi misafir etti.

Yalnızca 2023 Aralık ayında 72 bin 634 kişi beyaz cenneti ve Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin 2024 yılında misafir sayısının daha da artması bekleniyor.