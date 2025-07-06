Hikikomori Türkiye'de de artıyor: Pandemi sonrası yaygınlaştı

AİLE İÇİ İLETİŞİMDE CİDDİ KOPUKLUK

Uzman Psikologlara göre hikikomori, kişinin ev halkıyla dahi minimum iletişime girmesi, okula ya da işe gitmek istememesi ve tamamen kendi dünyasına kapanması ile karakterize ediliyor. Bu durumun sadece psikolojik bir sorun olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini vurguluyorlar.





