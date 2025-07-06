Hikikomori Türkiye'de de artıyor: Pandemi sonrası yaygınlaştı
Pandemi sonrası sosyal izolasyonun etkileri sürerken, yalnızlık temelli psikolojik sorunlar da artış gösteriyor. Japonya’da 'hikikomori' olarak adlandırılan bu durum, Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor.
Pandeminin ardından sosyal ilişkilerdeki kopukluk ve bireysel izolasyon, psikolojik sorunların artmasına neden oldu. Japonya'da uzun yıllardır bilinen ve "hikikomori" adı verilen içe kapanma sendromu, artık Türkiye'de de daha sık görülmeye başlandı.