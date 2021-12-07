Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı

Yeni yıl hazırlıkları başladı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindiler de şimdiden talep görüyor. Bolu'da bir yetiştirici, hazırladığı 35 bin hindiyi yılbaşı için hazırlanmak üzere entegre tesise gönderdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 13:07

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 1

Bolu'da üretilen hindiler yılbaşında tüketilmek üzere entegre tesislere gönderilmeye başlandı.

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 2

Yukarı Soku Mahallesi'nde 10 bin metrekare kapalı alanda 5 kümeste hindi yetiştiriciliği yapan Nejat Öztürk, yılbaşına özel 35 bin hindi üretti.

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 3

Yaklaşık 17-20 kilogram ağırlığındaki hindiler, kümes çalışanlarınca kamyonlara yüklenerek, yılbaşı için hazırlanacakları entegre tesislere gönderildi.

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 4

Fabrikada gerekli işlemlerden geçirilecek hindiler, daha sonra yılbaşında tüketilmek üzere yola çıkacak. Hindinin kilogramı 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 5

Hindi üreticisi Öztürk, yaklaşık 120 günde büyüyen 35 bin hindiyi yılbaşı için hazırladıklarını anlattı.

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 6

Hindi etinin çok sağlıklı ve kırmızı ete göre çok hesaplı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sadece yılbaşında değil, yıl içerisinde de tüketilebilir. Hem ev ekonomisine hem de sağlığa büyük katkı sağlıyor" dedi.

Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 7
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 8
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 9
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 10
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 11
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 12
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 13
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 14
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 15
Hindiler yılbaşı için hazırlanmaya başladı - 16

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