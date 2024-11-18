Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı

Adana'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 227 bini aşınca kent adeta Hindistan'a döndü. Trafikteki motosiklet yoğunluğu her geçen gün artarken, ehliyetsiz sürücüler de dikkat çekti.

Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi. Aynı verilerde Adana'da da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 419 bin 282 iken motosiklet sayısının 227 bin 939 olması dikkat çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı - 2

Adana'da motosiklet sayısının artış göstermesi trafikte de yoğunluğa neden oldu.

Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarında sabah işe gidiş saatlerinde motosikletleriyle trafiğe çıkanlar nedeniyle Hindistan'ı andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı - 3

Ayrıca motosiklet kullanan bazı kişilerin de ehliyetsiz olması dikkat çekti. Motosikletlerin çoğalmasıyla birlikte polislerin kent genelinde denetimleri de arttı.

Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı - 4

200 MİLYON MOTOSİKLET KAYITLI

2023 verilerine göre Hindistan'da yaklaşık 200 milyon motosiklet ve scooter olduğu tahmin ediliyor. Hindistan'da motosikletler, özellikle ulaşımın zor olduğu kırsal bölgelerde ve yoğun şehirlerde en yaygın ulaşım araçlarındandır.

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