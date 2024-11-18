Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı
Adana'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 227 bini aşınca kent adeta Hindistan'a döndü. Trafikteki motosiklet yoğunluğu her geçen gün artarken, ehliyetsiz sürücüler de dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi. Aynı verilerde Adana'da da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 419 bin 282 iken motosiklet sayısının 227 bin 939 olması dikkat çekti.