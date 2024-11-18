Hindistan değil Adana! Motosiklet sayısı 227 bini aştı

200 MİLYON MOTOSİKLET KAYITLI

2023 verilerine göre Hindistan'da yaklaşık 200 milyon motosiklet ve scooter olduğu tahmin ediliyor. Hindistan'da motosikletler, özellikle ulaşımın zor olduğu kırsal bölgelerde ve yoğun şehirlerde en yaygın ulaşım araçlarındandır.