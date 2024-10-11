Hintli milyarderin 86 metrelik mega yatına Fethiye’de 260 ton yakıt ikmali

YILLIK MASRAFI 10-15 MİLYON DOLAR

3 VIP olmak üzere 9 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Değerinin tahminen 150 milyon dolar olduğu öğrenilen mega yatın yıllık maliyetinin de 10-15 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Sunrays’ın akaryakıt ikmalinin ardından yurt dışına çıkması bekleniyor.