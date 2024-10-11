Hintli milyarderin 86 metrelik mega yatına Fethiye’de 260 ton yakıt ikmali
Dünyanın en büyük yatlarından Sunrays, yakıt ikmali için Fethiye’ye yanaştı. Hintli milyarder Ravi Ruia’nin sahibi olduğu 86 metre uzunluğundaki yat, 260 ton yakıt ikmali yaptı. Değerinin tahminen 150 milyon dolar olduğu belirtilen mega yatın, yıllık maliyetinin ise 10-15 milyon dolar arasında olduğu öğrenildi.
Hintli milyarder Ravi Ruia’nin mega yatı Sunrays, yakıt ikmali için Fethiye’ye geldi.
Fethiye Limanı’na bağlanan Cayman Adaları bayraklı 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki mega yata İzmir Aliağa Rafinerisi’nden getirilen 260 bin litre akaryakıt karadan ikmal edildi.
Hintli milyarder Ravi Ruia’ya ait mega yatı Fethiye İskelesi’nde gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekerken, göz kamaştıran mega yatta 25 görevli personel gün boyu temizlik yaptı.Hollanda’da 2010 yılında inşa edilen yat dans pisti, güzellik salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.