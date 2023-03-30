imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Hiranur Vakfı binasında yıkım

Hiranur Vakfı'nın İstanbul Sancaktepe'de bulunan binasında kaçak olduğu belirtilen bölümlerde yıkım yapıldı.

Hiranur Vakfı binasında yıkım - 1

Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hiranur Vakfı binasında yıkım - 2

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için ''açıkça hukuka aykırılık'' ve ''işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması'' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Hiranur Vakfı binasında yıkım - 3

Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı.

Hiranur Vakfı binasında yıkım - 4

Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı görüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER