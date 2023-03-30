Hiranur Vakfı binasında yıkım

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için ''açıkça hukuka aykırılık'' ve ''işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması'' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.