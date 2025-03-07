Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor?
Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, ziyaretçilerle buluşuyor. Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.
Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor. Hırka-ı Şerif Camii, İstanbul, Fatih İlçesi'nde Atikali semti sınırları içinde, adını verdiği Hırkaişerif Mahallesi'nde yer alıyor.