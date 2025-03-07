Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor?

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyarete açılan Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.

Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.