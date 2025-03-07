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Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor?

Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, ziyaretçilerle buluşuyor. Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor? - 1

Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor. Hırka-ı Şerif Camii, İstanbul, Fatih İlçesi'nde Atikali semti sınırları içinde, adını verdiği Hırkaişerif Mahallesi'nde yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor? - 2

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyarete açılan Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.

Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor? - 3

Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.

Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor? - 4

Hırka-i Şerif dairesine ramazan ayının 15'inden sonra şehir dışı ve yurt dışı ziyaretçileri arttığından dolayı, Hırka-i Şerif Vakfı İstanbulluların ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilk hafta gelmelerini tavsiye ediyor.

Hırka-i Şerif ziyaret günleri ve saatleri açıklandı: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor? - 5

HIRKA-İ ŞERİF HAKKINDA

Hırka-i Şerif, Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Ali ve Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiği rivayet edilir.

Günümüzde halen Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenmektedir ve 1500 yıllık bu kutsal emanetin sorumluluğu, Karani soyundan gelen şahıslara aittir. 1980'lerde, Fatih Müftüsünün emri ile hırka alınmak istenmiş fakat uzun uğraşlardan sonra aile tekrar Hırka-ı Şerife sahip olmuştur. Veysel Karani'nin 57. kuşaktan torunu olan Haşim Köprülü'nün eşi Nuriye Köprülü'nün 2005 yılı Kasım ayındaki vefatından sonra, kızı Gülay Köprülü bu görevi üstlenmiştir.

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