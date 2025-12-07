Hırsız ev sahibinin kolundaki altınları alıp odaya kilitledi

Ilhamurkuyu Mahallesi, Hasan Yıldırım Sokak'ta hırsızlık olayı yaşandı.

Evine giren S.F.; içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı.

Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve bir yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi.