Hırsıza böyle seslendi: Evladım gel; Sana iş vereyim, para vereyim"

Bahçesine giren hırsızın kendisini ve komşusunu mağdur ettiğini belirten Edirneli vatandaşlardan Hulusi Aydemir, “Hafta sonu ve tatil günlerimde kafamı dinlemek için bahçe almıştım. Bahçeme girmişler ve kapılar ile pençeleri kırmışlar. İçerde jeneratörüm, çim biçme makinesi, çapa makinesini çalmışlar. Aynı şekilde yan komşumun da bahçesine girmişler ve orada da hırsızlık olmuş ve zarar verilmiş. Jandarma ekipleri de burada gerekli incelemeleri yaptı. İnşallah hırsız bulunur” dedi.