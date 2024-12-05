Hırsıza böyle seslendi: Evladım gel; Sana iş vereyim, para vereyim"
Edirne'de kendisinin ve komşusunun bahçesine giren hırsıza seslenen Hulusi Aydemir, “O hırsız arkadaş gelsin ona iş vereyim. Ellimden gelen yardımı Allah katında yaparım, önemli olan başkalarına zarar vermesin. Evladım, zararın neresinden dönersen kardır, gel” dedi.
Edirne'de 2 bahçeye dadanan hırsızlar, bahçelerin kapılarını kırarak birçok malzeme çaldı. Mağdur olan bahçe sakinleri, hırsızların birçok malzemelerini çaldıklarını belirtti.