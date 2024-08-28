Hırsız apartmandan çıktı! Dövizleri bozdururken kameraya yakalandı

Mersin’de bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı. Durumu fark eden ev sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. 672 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan polis, hırsızın aynı apartmanda olduğunu belirledi. Apartman görevlisi C.T, çaldığı dövizleri bozdururken güvenlik kameralarına yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Hırsız apartmandan çıktı! Dövizleri bozdururken kameraya yakalandı - 1

Mersin’de bir daireden yapılan 2,5 milyon liralık hırsızlık olayının şüphelisi, apartman görevlisi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı.

Ev sahibi hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

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Hırsız apartmandan çıktı! Dövizleri bozdururken kameraya yakalandı - 2

Olay yerine giden polis apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Daha sonra yapılan teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli C.T. evine yapılan operasyonla yakalandı, çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.
Hırsız apartmandan çıktı! Dövizleri bozdururken kameraya yakalandı - 3

Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan C.T, nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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