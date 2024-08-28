Hırsız apartmandan çıktı! Dövizleri bozdururken kameraya yakalandı

Mersin’de bir daireden yapılan 2,5 milyon liralık hırsızlık olayının şüphelisi, apartman görevlisi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı.

Ev sahibi hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.