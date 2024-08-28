Hırsız apartmandan çıktı! Dövizleri bozdururken kameraya yakalandı
Mersin’de bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı. Durumu fark eden ev sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. 672 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan polis, hırsızın aynı apartmanda olduğunu belirledi. Apartman görevlisi C.T, çaldığı dövizleri bozdururken güvenlik kameralarına yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Mersin’de bir daireden yapılan 2,5 milyon liralık hırsızlık olayının şüphelisi, apartman görevlisi çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı.Ev sahibi hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.