Hırsızı sokağa yaptığı tuvaleti ele verdi! Dışkısı incelendi, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı

Adana'da üç hırsız, bir iş yerinden çelik kasa çaldı. Hırsızlardan birinin iş yeri yakınında tuvaletini yaptığı belirlendi. Bu bulgudan yola çıkan ekipler, Ferhat K. isimli hırsızı dışkısında yapılan DNA analiziyle yakaladı. Hırsız, "Bağırsaklarım rahatsızdı, dayanamadım." dedi.

Adana'da üç hırsız, aralarından birinin sokağa tuvaletini yapması nedeniyle yakalandı.

Olay, 10 Mart 2022'de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi.

YÜZLERİNİ KAPATIP, KASAYI ÇALDILAR

Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen üç şüpheli, el arabasıyla Berkay L.'nin plastik öğütücü makine üretimi yaptığı iş yerinin önüne geldi.

Şüpheliler, otomatik kepengini kırarak girdikleri iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

Kasa ile çaldıkları motor ve diğer malzemeleri el arabasına yükleyen şüpheliler, iş yerinden çıktı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUVALETİNİ YAPTI

Bu sırada şüphelilerden biri, sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı.

Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir gün sonra sabah iş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Berkay L., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İÇ ÇAMAŞIRI İNCELEMEYE ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yapıp, tuvaletini yapan şüphelinin iç çamaşırını da incelemeye aldı.

Şüphelinin dışkısında yapılan DNA analizinin ardından iç çamaşırın Ferhat K.'ye ait olduğu tespit edildi.

ADRESİ BELİRLENDİ, OPERASYON YAPILDI

Adresi belirlenen şüpheli Ferhat K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne süren Ferhat K., DNA analizinin sorulmasının ardından suçunu itiraf etti.

"BAĞIRSAKLARIM BOZUKTU, DAYANAMADIM"

Hırsızlık sırasında bağırsaklarının rahatsız olduğunu anlatan şüpheli, dayanamayınca tuvaletini yapıp, beraberindeki Yunus E. ile Mehmet A. ile birlikte kaçtığını belirtti.

Ferhat K.'nin ifadesi doğrultusunda Yunus E. ile Mehmet A. da yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

