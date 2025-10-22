Hırsızı sokağa yaptığı tuvaleti ele verdi! Dışkısı incelendi, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUVALETİNİ YAPTI

Bu sırada şüphelilerden biri, sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı.

Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir gün sonra sabah iş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Berkay L., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.