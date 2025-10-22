Hırsızı sokağa yaptığı tuvaleti ele verdi! Dışkısı incelendi, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı
Adana'da üç hırsız, bir iş yerinden çelik kasa çaldı. Hırsızlardan birinin iş yeri yakınında tuvaletini yaptığı belirlendi. Bu bulgudan yola çıkan ekipler, Ferhat K. isimli hırsızı dışkısında yapılan DNA analiziyle yakaladı. Hırsız, "Bağırsaklarım rahatsızdı, dayanamadım." dedi.
Adana'da üç hırsız, aralarından birinin sokağa tuvaletini yapması nedeniyle yakalandı.
Olay, 10 Mart 2022'de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi.