Hırsızlardan bıktı, pencere ve kapıya içeriden duvar ördürdü

Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü. Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz.''