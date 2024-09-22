Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız"

Amasya’da bir evden 36 bin TL’den fazla para çalan kayıplara karışan hırsızlık çetesi çalıntı paralar ile Samsun’da pamuk dolu yastığın içinde bulundu. Aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi yakalanırken içlerinden biri gazetecinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Belki seni de soyarız." şeklinde pişkince cevap verdi.

Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız" - 1

Kent merkezinde bulunan Mehmet Paşa Mahallesinde yaşayan S.G’ye ait eve önceki gün hırsız girdi. 

Hırsızlar evde buldukları bir miktar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde şok yaşayan ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız" - 2

Fiziki ve teknik takipte il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2’si kadın 4 şüpheliyi tespit etti.

Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi.

Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız" - 3

PAMUK DOLU YASTIKTAN PARALAR ÇIKTI

Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz (26) ve Yalçın Çelik (33), komşu il Samsun’un Çarşamba ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı.

Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız" - 4

Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız" - 5

"BELKİ SENİ DE SOYARIZ"

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız.” cevabını verdi.

Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız" - 6
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