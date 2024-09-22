Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız"

Fiziki ve teknik takipte il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2’si kadın 4 şüpheliyi tespit etti.

Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi.