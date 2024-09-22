Hırsızlardan gazetecilere pişkin cevap: "Belki seni de soyarız"
Amasya’da bir evden 36 bin TL’den fazla para çalan kayıplara karışan hırsızlık çetesi çalıntı paralar ile Samsun’da pamuk dolu yastığın içinde bulundu. Aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi yakalanırken içlerinden biri gazetecinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Belki seni de soyarız." şeklinde pişkince cevap verdi.
Kent merkezinde bulunan Mehmet Paşa Mahallesinde yaşayan S.G’ye ait eve önceki gün hırsız girdi.
Hırsızlar evde buldukları bir miktar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde şok yaşayan ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.