Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler

Gaziantep'te tarihi evlere hırsızlar dadandı. Ev sahipleri, evlerini korumak için giriş kapılarının önüne duvar örmeye başladı.

DHA 28.05.2021 - 10:27

Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 1
Gaziantep'in kent merkezinde, dar ve çıkmaz sokakları, kesme taştan yapılan avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, boş olan evlere hırsızlar dadandı.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 2
Evlere giren hırsızlar, kapıları, pencere demirlerini, içeride bulunan malzemeler ile elektrik kablolarını çaldı.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 3
Uyuşturucu madde bağımlıları da iddiaya göre girdikleri evlere zarar verdi.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 4
Hırsızlık olaylarından rahatsız olan ev sahipleri, evlerinin kapılarını ve pencerelerini briketle duvar örerek kapattı.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 5
Bey Mahallesi Mescit Sokak'ta evinin kapısının önüne briketten duvar örerek girişi kapatan Sultan Cafer, "Hırsızlıkların önüne geçemeyince böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 6
Evlerini korumak için böyle bir yola başvurduklarını belirten Cafer, "Bey Mahallesi'nde bulunan sahiplerinin kullanmadığı boş durumdaki evler bir yıldır hırsızların hedefi olmuş durumda" ifadelerini kullandı.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 7
Cafer, "Hırsızlar evlerimizin içlerine kadar girip ne var ne yok boşalttılar. İçindeki eşyaların yanı sıra kapıları, elektrik kablolarını çaldılar, elektrik, su saatlerimizi söküp götürdüler. Hırsızlıklara karşı çözüm bulamadık. Şimdi mahalleli olarak aldığımız karar doğrultusunda bizlere ait olan bu evlerimizin kapılarının önüne briket ile duvar örüyoruz" diye konuştu.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 8
Mahallenin kentsel sit alanı içinde olduğu için yapılara müdahalede bulunamadıklarını anlatan Sultan Uçar ise tek isteklerinin bir an önce gerekli önlemlerin alınarak tarihi evlerin korunması olduğunu sözlerine ekledi.
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 9
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 10
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 11
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 12
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 13
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler - 14

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