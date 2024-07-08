Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar
Adana'da apartmanın zillerine basıp boş olup olmadığına ilişkin kontrol yapan 3 kadın, bir daireye girip çelik kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerden biri yakalanıp tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup olmadığını kontrol etti.
Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı.