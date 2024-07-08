Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar

Adana'da apartmanın zillerine basıp boş olup olmadığına ilişkin kontrol yapan 3 kadın, bir daireye girip çelik kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerden biri yakalanıp tutuklandı.

Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar - 1

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup olmadığını kontrol etti. 

Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı. 

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Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar - 2

Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti.

Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar - 3

"BU MAHALLEYE HİÇ GİTMEDİM"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.

Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar - 4

Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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