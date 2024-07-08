Hırsızlardan zil oyunu: Çelik kasayı kırıp altınları çaldılar

"BU MAHALLEYE HİÇ GİTMEDİM"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalanması için çalışma başlattı.



Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.