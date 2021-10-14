Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem

Hırsızların ve evsizlerin hedefi olan Rıza Sarraf'ın İstanbul Beyoğlu'ndaki eski holding binasına girişlerin engellenmesi için tuğla örüldü.

Haberler - DHA 14.10.2021 - 17:34

Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem - 1

EL KONULMUŞTU

Rıza Sarraf'ın 5 yıl önce ABD'ye kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmuştu. Sarraf'ın kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası geçtiğimiz yıldan beri terk edildi.
Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem - 2

HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Sahipsiz kalan holding binası son günlerde hırsızların hedefi olmuştu. Kapılar ve pencerelerin yanı sıra içeride bulunan malzemeler de çalınmıştı.
Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem - 3

ÇEVREDEKİLER RAHATSIZ OLDU

Hırsızların ve evsizlerin dadanması sonucu çevredeki vatandaşlar rahatsızlık duydu.
Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem - 4

BASKIN YAPILDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri binayı gözetim altına aldı. Yapılan baskınlarda birçok hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem - 5

TUĞLA ÖRÜLDÜ

Polisin kontrolleri devam ederken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesince binaya dışarıdan girişin engellenmesi için tuğla örülmeye başlandı. Ön ve yan cephedeki kapı ve pencerelerin bir kısmı tuğla ile örüldü.
Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem - 6

''HIRSIZA DUVAR DAYANMAZ''

Çevre sakinlerinden biri, binanın devamlı hırsızlar tarafından soyulduğunu belirterek, ''Buraya arkalı ve önlü bir güvenlik şart. Buraya güvenlik olmadan duvar da örsen hırsıza duvar dayanmaz. Arabayı koyar buraya arabanın üstüne merdiven koyar yine çıkar" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER