Hırsızların dadandığı Rıza Sarraf'ın eski holding binasına tuğlalı önlem

Hırsızların ve evsizlerin hedefi olan Rıza Sarraf'ın İstanbul Beyoğlu'ndaki eski holding binasına girişlerin engellenmesi için tuğla örüldü.

Abone ol Paylaş









EL KONULMUŞTU Rıza Sarraf'ın 5 yıl önce ABD'ye kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmuştu. Sarraf'ın kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası geçtiğimiz yıldan beri terk edildi.

HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU Sahipsiz kalan holding binası son günlerde hırsızların hedefi olmuştu. Kapılar ve pencerelerin yanı sıra içeride bulunan malzemeler de çalınmıştı.

ÇEVREDEKİLER RAHATSIZ OLDU Hırsızların ve evsizlerin dadanması sonucu çevredeki vatandaşlar rahatsızlık duydu.

BASKIN YAPILDI Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri binayı gözetim altına aldı. Yapılan baskınlarda birçok hırsızlık şüphelisi yakalandı.

TUĞLA ÖRÜLDÜ Polisin kontrolleri devam ederken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesince binaya dışarıdan girişin engellenmesi için tuğla örülmeye başlandı. Ön ve yan cephedeki kapı ve pencerelerin bir kısmı tuğla ile örüldü.

''HIRSIZA DUVAR DAYANMAZ'' Çevre sakinlerinden biri, binanın devamlı hırsızlar tarafından soyulduğunu belirterek, ''Buraya arkalı ve önlü bir güvenlik şart. Buraya güvenlik olmadan duvar da örsen hırsıza duvar dayanmaz. Arabayı koyar buraya arabanın üstüne merdiven koyar yine çıkar" dedi.